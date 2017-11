Centripura® Bios Line, abbiamo provato per voi un nuovo modo di integrare frutta e verdura

I concentrati di frutta e verdura, ottenuti con centrifughe od estrattori, sono ricchi di fitonutrienti, vitamine e sali minerali, così importanti per il nostro benessere. Sono molto gradevoli consumati freschi in estate, si prestano ad accompagnare un pasto leggero, sostituire una merenda o essere utilizzati come spuntino spezza fame; inoltre, sono un modo per far assumere ai bambini la frutta e la verdura di cui hanno bisogno e che spesso non vogliono mangiare. In certe occasioni, però, prepararli può essere complicato: quando siamo in ufficio, a scuola o in qualsiasi altro posto lontano dalla nostra cucina di casa, ad esempio, dove non abbiamo lo spazio e l’attrezzatura adatta per farlo, oppure quando siamo a casa ma non abbiamo abbastanza tempo (o voglia) di prepararlo. Lavare frutta e verdura, tagliarla a piccoli pezzi, passarla nella centrifuga o nell’estrattore, ripulire tali elettrodomestici, infatti, sono operazioni che richiedono impegno e tempo a disposizione.

Cos’è Centripura®

Centripura® antiossidante

Centripura® drenante

Centripura® depurativa

Centripura® tonificante

Centripura® regolarità

Centripura® immuno

Come si prepara

Controindicazioni

Dove possiamo trovarla e quanto costa

Informazione redazionale