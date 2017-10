Certe notti, all’Arena… in carsharing

E per ridurre al minimo le emissioni di anidride carbonica e l'inquinamento, LifeGate e Ligabue promuovono l'utilizzo dei mezzi pubblici per raggiungere l'Arena, e incentivano a condividere il viaggio nel caso in cui si arrivi con l'auto. Collegandosi a www.lifegate.it, www.ligachannel.com o direttamente a www.tandemobility.com è possibile iscriversi e partecipare attivamente al progetto di car-pooling costruito su misura per i 7 concerti di Verona. Gli iscritti potranno offrire o, viceversa, usufruire di un passaggio auto per raggiungere l'Arena, ripartendo così le emissioni di CO2 prodotte dal veicolo tra più passeggeri. Ancora una volta Luciano Ligabue si conferma "green star" che lascia il segno: nel giro di pochi mesi (l'album Secondo Tempo, il Tour estivo ed ora le 7 date veronesi), ha contribuito a creare e a tutelare foreste in crescita, complessivamente 453.922 mq di aree verdi nel mondo, in grado di riassorbire ben 1.758.480 kg di anidride carbonica... ovvero una foresta grande 30 volte l'Arena di Verona! Per la gioia dei fan e del pianeta. Impatto Zero® è il primo progetto italiano, promosso da LifeGate, che concretizza gli intenti del Protocollo di Kyoto: riduce le emissioni di anidride carbonica e le compensa attraverso la creazione e la tutela di foreste in crescita. Tutto questo è possibile mediante la quantificazione dell'impatto ambientale di attività, aziende, prodotti e persone. Calcolando le emissioni di anidride carbonica e gas a effetto serra, queste ultime vengono compensate con la riforestazione e la tutela di aree boschive in Italia e nel mondo. Le sette date all'Arena di Verona sono: giovedì 25, sabato 27, domenica 28 e martedì 30 settembre, mercoledì 1, venerdì 3 e sabato 4 ottobre. Ufficio Stampa LifeGate