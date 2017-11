Che cos’è il colore?

I colori propriamente detti cromatici o primari sono il rosso, il giallo e il blu, che insieme ai loro derivati secondari e terziari esprimono la mutevolezza stessa degli elementi naturali esteriori, come le piante, la terra e il cielo. Il bianco, il nero e le relative combinazioni in grigio acromatico evocano invece l'elemento spirituale interiore, costituito dalla luce e dal buio. Le interpretazioni del colore L'arcobaleno, che deriva dai raggi solari, è composto da sette colori. L'occhio umano riesce a distinguerne molti di più: oltre settecento sfumature diverse. La percezione del colore varia a secondo dell'area culturale e geografica in cui si vive, la stessa cosa vale per quanto riguarda la sua simbologia. Dappertutto il colore è strettamente legato all'ambiente circostante e normalmente è il supporto delle sensazioni trasmesse dalla natura del luogo. Per esempio gli esquimesi riescono a vedere la differenza tra decine e decine di variazioni nascoste nel ghiaccio e nella neve che li circonda. Queste variazioni che gli eschimesi chiamano con un centinaio di nomi diversi, sono impercettibili per altri popoli. Viceversa i giapponesi sono abituati all'infinita varietà di colore della natura. Questa varietà è determinata dai continui cambiamenti climatici che si verificano nel loro paese e che hanno sviluppato negli abitanti una particolare sensibilità nei confronti delle numerose tonalità cromatiche. I giapponesi reagiscono a questo fenomeno in modo contrastante: da un lato con l'esaltazione di una sgargiante gamma di colori, come in certi loro tessuti tradizionali, dall'altro lato, al contrario, con un uso limitato all'ascetico bianco e nero, come nella pittura Zen. Abitare il colore Tutti i colori possiedono delle qualità capaci di esercitare un'influenza nello spazio circostante, come avviene con le facciate degli edifici nello spazio urbano o con le pareti all' interno delle abitazioni. Il senso di provvisorietà di una casa non finita color cemento rispetto alla stessa terminata con una tinta intonata all'ambiente intorno. Un interno con un colore cupo o stridente rispetto a un colore capace di avvolgere le persone in un'atmosfera confortevole. Si tratta dunque di comprendere la vasta gamma espressiva dei colori per usarli e saperli combinare al meglio. Un aspetto interessante è costituito dalla combinazione tra i colori naturali dei materiali, per esempio il legno o la pietra, e quelli dei manufatti colorati dalla lavorazione. L'armonia degli opposti, cioè tra la sobrietà del primo e la vivacità del secondo può dare di ciascuno dei due il lato migliore. Basta pensare all'effetto mosso di un pavimento di larice trattato al naturale con una parete dipinta uniformemente. Ogni progetto, ogni ipotesi, deve comunque fare i conti con il colore per arrivare alla condizione globale di benessere. Paolo Parente