Che cosa riflettono corpo e mani?

Mani e piedi possono essere considerati come lo specchio del corpo intero. Ogni diversa componente e funzione del corpo umano ha una sua "rappresentanza" su mani e piedi: singoli punti che "riflettono", appunto, lo stato di salute di ogni singolo organo. Su questa constatazione è basata la riflessologia, che studia l'esatta mappatura di questi punti su mani e piedi, ma in particolare sui piedi, e la conseguente possibilità di un loro utilizzo nel campo della salute, con una funzione sia diagnostica che terapeutica. La riflessologia agisce attraverso specifiche tecniche di pressione, solitamente esercitate con il pollice, prima di tutto per evidenziare aree particolarmente indolenzite e gonfie, insieme a un'accurata osservazione, della mano o del piede, per notare eventuali parti arrossate o particolarmente pallide, calde o fredde. Alla base di questo metodo vi è una visione dinamica del corpo umano, in cui lo stato di salute corrisponde ad un libero e armonico fluire dell'energia. Vi è un rapporto diretto tra ogni blocco energetico e un malessere fisico che, prolungato, può evolvere in uno stato di malattia. L'esame diagnostico riflessologico permette di evidenziare in quale area è presente uno squilibrio e su quali punti si dovrà intervenire per ripristinare il corretto fluire dell'energia. Una volta evidenziata l'area o l'organo in difficoltà, si esercita un'azione stimolante o sedativa nei punti in questione, attraverso una pressione più profonda per attivare la funzione o l'organo richiamando energia, o una pressione meno profonda e con moto rotatorio, per disperdere l'energia in eccesso. Con questo "linguaggio" viene mandato un messaggio preciso all'organismo, che provvede a riequilibrarsi spontaneamente. Un metodo sicuramente di grande efficacia anche in complementarietà con altri tipi di trattamento medico, di tipo sia naturale che convenzionale.

M.D.