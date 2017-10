Che cosa provoca l’asma?

Innumerevoli studi scientifici dimostrano che se nelle case si respirasse aria più pulita, ci sarebbero meno asmatici. Gli impianti di riscaldamento e di aria condizionata che mettono in circolo polvere e acari, vernici e tappeti sintetici, prodotti chimici per la pulizia...si parla di inquinamento domestico. Anche fuori, l'aria che si respira, il cosiddetto inquinamento atmosferico del quale si è parlato fino alla nausea, indebolisce il sistema immunitario predisponendo all'asma. Ma la lista delle ipotesi che tentano di spiegare l'impressionante crescita della diffusione dell'asma si allunga continuamente e comprende l'uso eccessivo delle vaccinazioni, le cattive abitudini alimentari, l'uso esagerato degli antibiotici. Che cosa può scatenare un episodio di asma? Le più comuni cause scatenanti un episodio d'asma sono quasi certamente le allergie ma è difficile identificarle con esattezza. Oltre al polline ci sono i cibi come le fragole, le noci, la soia e altri cibi ancora, le secrezioni di acari e topi, le spore delle muffe, i residui epidermici degli animali domestici. Individuare gli elementi allergenici può essere un primo passo: test allergenici supportati dalla Medicina Quantistica, senza dimenticare che ognuno di noi, con la consapevolezza del proprio corpo, dovrebbe essere in grado di individuare l'area da indagare e privilegiare quindi, per esempio, l'aspetto dell'alimentazione piuttosto che l'inquinamento atmosferico... a seconda del momento in cui si verifica la crisi d'asma. Attualmente disponiamo di molte informazioni utili sull'importante ruolo svolto dal regime alimentare, sulla necessità di pulire l'ambiente in cui viviamo, sugli effetti collaterali dei farmaci, sugli effettivi miglioramenti che gli esercizi di meditazione e di respirazione producono e sulle capacità degli integratori alimentari di ridurre il grado infiammazione interna. Sonia Tarantola