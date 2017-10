Check del viaggiatore per una vacanza esotica sicura

Si tratta di una proposta del Centro diagnostico italiano (Cdi) "per viaggiare in tutto il mondo sicuri del proprio stato di salute" è questo l'intento. Una visita di controllo con i medici prima della vacanza esotica e subito dopo, una volta ritornati in patria, per prevenire ogni possibile malattia e correre subito ai ripari in caso di comportamenti a rischio durante il soggiorno. Il servizio, a carico del paziente, e' disponibile presso il Centro di medicina dei viaggi della sede centrale del Cdi, in via Saint Bon a Milano (02-48317333).