Chi sono in Internet?

Il desiderio di gestire al meglio la propria immagine nelle situazioni sociali, di conoscere altre persone e di farsene un'idea sono caratteristiche fondamentali della natura umana, presenti anche in Internet. Tuttavia, nel "cyberspazio" vengono a mancare tutte le sfumature della comunicazione verbale e non verbale caratteristiche della persona nella "vita reale" e questo può modificare radicalmente le "prime impressioni".



Il nostro nuovo taglio di capelli, quel bel modo di sorridere o ammiccare che ci sono così "utili" in tante occasioni, il tono di voce con cui ci esprimiamo, i modi di fare che ci distinguono e tutto ciò che fa di noi le persone che siamo, nel linguaggio online (messaggi di posta elettronica, siti Web e forum di discussione) non trovano spazio. Quel che è peggio è che le piccole sviste, come quella di schiacciare inavvertitamente il tasto delle maiuscole, può costarci caro perché chi legge avrà l'impressione che stiamo gridando e, non conoscendoci, potrà arrivare a pensare che siamo solo dei maleducati o degli esibizionisti.



La maggior parte delle ricerche sulle comunicazioni online sostengono che chiunque appare più "freddo", determinato e irascibile di quanto sia in realtà. Ciò che viene digitato sulla tastiera non sempre corrisponde a ciò che si direbbe di persona e gli Altri tendono a rispondere di conseguenza alla freddezza e alla determinazione che percepiscono.



Per ovviare a questo "vuoto emotivo", con gli anni settanta, è iniziato un lento ma radicale processo di "umanizzazione" del messaggio video. Giocando con i segni di interpunzione della tastiera abbiamo imparato, ad esempio, a sorridere con una faccina in orizzontale come questa :-) o a mostrare disappunto con quest'altro simbolo :-( c'è addirittura chi si sbizzarrisce associando alle proprie affermazioni suoni, applausi, cori, icone danzanti e così via, con l'unico intento di risultare più "umano" a dispetto di quanto sembrerebbe permettere il "gelido" mondo di Internet.



L'impressione che può suscitare negli Altri il nostro soprannome o l'indirizzo e-mail che abbiamo scelto, i ritmi della trasmissione dei messaggi e la mancanza delle espressioni verbali e non verbali usate abitualmente per mostrare consenso o semplicemente attenzione all'Altro possono indurre ad una valutazione "a naso" e l'inserimento in categorie e stereotipi da cui potrebbe essere difficile uscirne. Con ovvie ripercussioni sugli sviluppi delle interazioni in atto.



Quando si tratta di "navigare", la prevedibilità e l'affidabilità dei rituali della "vita reale" sembrano svanire, rendendoci goffi e avventati nel trarre conclusioni su tutto ciò vediamo.

Mancano regole precise e, sebbene questo possa preoccupare o irritare, il bello è che è ancora tutto da costruire, sta a noi la responsabilità di agire per il meglio.



Gabriela Manzella