Chi vince il premio Green Book al Pisa Book Festival

Con la pubblicazione del libro + Dvd "L'Anticasta, l'Italia che funziona" di Marco Boschini e Michele Dotti è la EMI la prima vincitrice del Premio Green Book istituito dalla fiera dell'editoria indipendente di Pisa. Quest'anno il Pisa Book Festival esibisce un'anima "verde" con l'istituzione di questo premio dedicato all'editore che nel corso dell'anno ha dimostrato maggiore impegno e dedizione alla causa ecologica e al verde urbano. La Emi è nata nel 1973 ed è espressione editoriale dei quindici istituti missionari presenti in Italia operanti in ogni parte del mondo, liberi da ogni interesse e da ogni commistione con il potere. Negli anni Settanta fu la prima in Italia a sposare e diffondere i temi del No global, dell'alternativa al neoliberismo, del boicottaggio alle multinazionali, portò avanti i temi - allora nuovi - della fame nel mondo e della emarginazione progressiva dei popoli del Sud divulgando i messaggi di Raul Follereau, Gandhi, Madre Teresa, Helder Camara, Pedro Casaldiga e pubblicando titoli di Don Milani, Francesco Gesualdi e Alex Zanotelli. Gli anni Ottanta furono quelli della denuncia: con la prima edizione di "Lettera ad un consumatore del Nord" scritto da Francesco Gesualdi si apre l'ampio capitolo dei nuovi stili di vita che ha coperto tutti gli anni Novanta ed è ancora in via di sviluppo. Negli ultimi anni la casa editrice ha rafforzato il binomio informazione/azione affiancando alla denuncia la proposta di nuovi stili di vita e offrendo strumenti di scelta consapevole per rispondere alle minacce e alle sfide di una società planetaria. L'Anticasta, di Marco Boschini e Michele Dotti, è tutto questo. Gli autori hanno voluto dare una speranza di cambiamento raccontando l'Italia più ricca di senso, quella fatta di tante persone oneste che si battono ogni giorno per un paese migliore e che stanno già dimostrando con i fatti che le alternative concrete esistono. Marco Boschini e Michele Dotti saranno presenti alla premiazione durante la conferenza A qualcuno piace verde. Premio Green Book 2009. Sala Fermi, Palazzo dei Congressi alle ore 12,00. Intervengono: Flavia Cristiano, direttrice del Centro per il Libro e la Lettura, Paolo Vernieri (Università di Pisa), Giannozzo Pucci, editore di l'Ecologist, Giuliano Meini (Orti Pisani). Coordina: Pia Pera, scrittrice, giornalista e giardiniera (ortidipace.org). Monica Martinelli