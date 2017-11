Chiavi d’oro dello sviluppo personale

Crescere fa parte del destino di ogni essere vivente, ma spesso le persone incontrano ostacoli che rallentano o interrompono lo sviluppo verso la maturazione. Maturare significa "diventare ciò che si è", attraverso un percorso che conduce a un sempre miglior stato di ben-essere. Ben-essere come: star bene nel proprio corpo, con le proprie emozioni, con le persone che si frequentano, nell'ambiente in cui si vive. Espressività e consapevolezza possono essere considerate le chiavi d'oro, preziose ed efficaci, che accompagnano verso le porte della crescita, nella direzione più autentica e naturale, che corrisponde alle proprie attitudini e risorse. Valorizzare l'espressività significa far fluire liberamente e opportunamente "da dentro a fuori" le nostre spinte interne. Far emergere così ciò che in noi è unico e specifico, liberando il nostro "modo di essere al mondo", il solo nel quale possiamo realmente stare a nostro agio, sino a poter sentire: "io sono così, parlo così, penso così, agisco così, sento così, questo sono realmente io". Valorizzare la consapevolezza invece, permette di entrare sempre più in contatto con quello che noi siamo realmente (sensazioni del corpo, emozioni, immaginazioni, pensieri). Significa dunque "conoscersi" attraverso la propria personale esperienza, liberi dai filtri e dalle mediazioni della cultura, dell'educazione, dei pregiudizi, delle teorie, delle opinioni. E' ben noto, sia alle tradizioni spirituali più antiche, sia alla moderna psicologia, che è realmente possibile un'esperienza diretta di sé stessi. Si tratta di una conoscenza coltivabile attraverso molte pratiche differenti, ma tutte rivolte a rendere più diretto, vivo e intenso, il rapporto che l'essere umano ha con sé stesso, liberando gradualmente la propria autenticità e permettendo al destino di maturare naturalmente. La consapevolezza rende più viva e fluida la propria espressività e l'espressività intensifica l'esperienza di sé stessi, rendendoci più consapevoli: due chiavi d'oro che, coltivate insieme e intrecciate fra loro, possono moltiplicare i frutti della propria ricerca. Ivan Sirtori