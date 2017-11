Chiudere le piste ciclabili quando c’è traffico non è veramente una buona idea

Chiudere le piste ciclabili quando sono poco utilizzate. "Vuote, vuote, vuote", è il j'accuse del canale Australiano Channel 7 rivolto alle piste ciclabili che sarebbero poco utilizzate togliendo spazio alle auto bloccate nel traffico. Uno spreco di spazio insomma. "Un errore da milioni di dollari?" si chiede la tv australiana. Molti utenti hanno reagito a questo modo di vedere gli investimenti nella mobilità ciclabile. Ecco due tra le risposte più educate riportate a seguito dell'annunciata inchiesta tv. Scrive Dan Meijer, postando una foto: "Cinque minuti dopo la pista ciclabile è piena, quella per le auto è vuota. Liberiamoci di tutte le corsie per le auto, chiaramente non vengono utilizzate". Oppure Mark Lawrenson: "Vergognatevi Channel 7 Sidney! Quanto avete atteso per mostrare le piste ciclabili vuote? Fate una prova nelle ore di punta".

Chiudere le piste ciclabili su strada quando c'è traffico? Riflettiamo