“Ci sono diversi modi per rompere un silenzio”

La mostra Voci Silenti è infatti il frutto di un lungo e laborioso confronto tra molte persone, nonché dall?unione, ma anche dalla separazione, di idee e individui che, con il loro contributo artistico, intellettuale e pratico, hanno reso possibile il profilarsi di una linea ben precisa, quella della censura, sussurrata e sentita. Voci Silenti è di fatto uno spazio, un luogo, una dimensione in cui io e il curatore Alessandro Trabucco abbiamo voluto invitare a dialogare tra loro diverse opere ognuna delle quali esprime differenti concetti. Da questo primo confronto abbiamo scelto di indirizzare il tema lungo alcune linee guida quali la censura mediatica, ecclesiastica, politica e militare, invitando gli undici artisti qui presenti a farsi portavoce di tali argomenti, dando loro la possibilità di interpretare liberamente i temi scelti, così come solo un?artista con la sua arte è in grado di fare. L?arte porta infatti in sé un grande privilegio: trasmettere un messaggio che c?era sfuggito, o che volutamente avevamo allontanato, sia esso un problema, una notizia o un fatto di cronaca. L?arte diviene il mezzo con cui i protagonisti invitati, affermati o promettenti giovani, affrontano in maniera personale e indipendente il tema della censura attraverso diversi canali visivi. Pittura, fotografia, scultura e video installazioni sono quindi gli strumenti che riaprono un dialogo, quasi come una ferita, verso questioni spinose, prime tra tutte la verità, la sua ricerca e la sua negazione. Le opere che compongono Voci Silenti raccontano, in molti casi, quello che spesso non vorremmo sentirci dire e non vorremmo sapere, trattando di volta in volta argomenti che nonostante tutto conosciamo, che nel tempo abbiamo sicuramente letto, sentito o anche solo percepito, senza mai aver avuto però voglia o modo di approfondirli. Il risultato che ci auspichiamo è che questa iniziativa artistica sia per tutti un approfondimento culturale legato al mondo artistico contemporaneo e all?attualità di cronaca, dando vita a un libero dialogo di riflessione tra pubblico e arte sul tema della censura, inducendo a una comprensione intima e personale dell?argomento.

Art. 21 della Costituzione della Repubblica Italiana Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure. Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili...

?Non si fa altro che parlare di business, di profitto, di carriera, di look, di protagonismo e quindi, inevitabilmente, di televisione. Infatti non sei nessuno se non ti invitano almeno a La prova del cuoco, o a Markette da Chiambretti. Sei qualcuno se vai a Uno mattina. Tutti sappiamo che questo non è vero, anche se arrivare in fondo al Grande Fratello o in finale ad Amici di Maria de Filippi fa aprire un conto in banca. Inviti in discoteche, ospite d?onore ai Carnevali o all?apertura di un supermercato, serate in piazza, poi, caso mai, due paparazzate con la velina di turno e il gioco è fatto: sei famoso, hai qualche copertina sui rotocalchi rosa, ti riconoscono. - Enzo Biagi con Loris Mazzetti. "Quello che non si doveva dire", Rizzoli

Ci siamo dimenticati dello sbarco americano in Somalia che fu fatto ripetere per ragioni televisive, o a proposito? di Iraq, la caduta della statua di Saddam a Bagdad usata come simbolo della fine della guerra? Recentemente un iracheno, presente sul luogo come comparsa, ha raccontato che per far risultare la piazza gremita di manifestanti, gli americani li facevano spostare in funzione della ripresa TV? - Enzo Biagi con Loris Mazzetti. "Quello che non si doveva dire", Rizzoli

Questo libro parla di un argomento che non è molto in voga in Occidente: parla di Putin senza toni ammirati? il motivo è semplice. Diventato presidente, Putin ? figlio del più nefasto tra i servizi segreti del Paese ? non ha saputo estirpare il tenente colonnello del KGB che vive in lui, e pertanto insiste nel voler raddrizzare i propri connazionali amanti della libertà, come ha sempre fatto nel corso della sua precedente professione... Questo libro però non è un?analisi politica? Le analisi politiche le fanno i politologi. Io sono un essere umano tra i tanti? Ragion per cui il mio è un libro di appunti appassionati a margine della vita come la si vive oggi in Russia. Perché per il momento non riesco a fare un passo indietro e a sezionare quanto raccolto, come è bene che sia se si vuole analizzare un fenomeno. Io vivo la vita, e scrivo ciò che vedo. - A. Politkovskaja, ?La Russia di Putin?, Adelphi