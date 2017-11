Ciao Mattia!

CIAO MATTIA! Stavi andando in ferie, collega, amico, per tutti questi mesi uno del pilastri di Radio LifeGate. Stavi andando in ferie. Lo sapevi già che saresti partito per un viaggio che portava molto lontano? Molto più lontano di quanto avessi mai pensato anche solo questa mattina. E' stata un'incredibile serie di coincidenze quella che ti ha messo in mano, all'improvviso, un biglietto di prima classe per un imbarco non previsto. Un biglietto con la faccia di un immenso camion; troppo grande per far passare dalla stessa strada anche la tua moto e anche te. E' successo tutto così in fretta. Per te, prima, per noi, poco dopo, perché la notizia è rimbalzata come un lampo, perché eri sulla via di casa ma ancora a poche centinaia di metri da questo cuore pulsante di parole, immagini e musica che anche tu hai contribuito a costruire. Tu stai andando verso ferie straordinarie da cui probabilmente non sarà facile mandare cartoline, e noi ci guardiamo... come capita raramente, perché a volte solo la morte mette veramente a contatto con la vita! E allora ci ricordiamo che la vita va proprio vissuta istante per istante, perché non sappiamo in quale momento abbiamo deciso - probabilmente in altri tempi e altri spazi - di tornare là da dove siamo venuti: in un'immensa luce di cui sappiamo molto poco. Possa questo essere un filo che ci permette di esserti vicino nel tuo viaggio verso nuovi orizzonti e di non sentirti solo. Con immenso affetto da tutta LifeGate Merone, 29 giugno 2001