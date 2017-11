Come difendersi dai cibi transgenici

Gli OGM sono diffusi nel mondo. Miliardi di piante transgeniche sono state piantate e coltivate, dal '96 a oggi. Piante che spargono polline transgenico anche a distanza di chilometri. Negli USA molti cibi sono transgenici, e si registrano episodi di contaminazione (accidentale o no) di raccolti e di prodotti alimentari in ogni parte del mondo. Soia e mais, a livello mondiale, sono compromessi, forse irrecuperabili. A febbraio, in Italia, il Codacons ha denunciato che ci sono alimenti delle nostre tavole inquinati da OGM, e le analisi di laboratorio hanno dimostrato che circa il 12% delle confezioni di prodotti di largo consumo contiene ingredienti transgenici o tracce, alcuni senza nemmeno riportarne l'indicazione sull'etichetta. Tra gli altri, è stata scoperta fuorilegge una nota marca di cioccolato bianco... Come difendersi? I cibi OGM possono essere allergenici, non sono sicuri, danneggiano l'ambiente, minacciano le nostre colture tradizionali, i nostri piatti tipici. Ecco una lista della spesa davvero speciale: quella degli OGM nascosti negli alimenti. Scopri con noi cosa NON mettere nel carrello!