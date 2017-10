Cibo, arte, cultura e culture

Il titolo dell'iniziativa curata da Manuela Gandini è: Tutti i nomi di Dio. Opere di Maja Bajevic, Paolo Canevari, CoopHimmelb(lau), Cecilia Guastaroba, Giampaolo Kohler, Jannis Kounellis, Armin Linke, Fabio Mauri, Shirin Neshat, Yoko Ono, Dennis Oppenheim, Chen Zhen in mostra, con le opere d'arte culinaria di Giulia Tommasi. Lo spirito dell'iniziativa: "una visione che oltrepassa le rovine del presente". Un appuntamento ogni martedì all'Artandgallery, per cenare e condividire culture di gusto in mezzo alle opere... L'idea è che la cultura - le culture - si incontrano se parliamo di cibo: scrive Giulia Tommasi, "un ebreo sefardita e un palestinese mangiano falafel, un libanese e un irakeno mangiano involtini di vite, un indiano del Kerala mangia la crema di lenticchie e quelle stesse lenticchie sono nella zuppa del marocchino e nella minestra dell'israeliano... Le mandorle profumate con l'acqua di fior d'arancio riempiono le corna di gazzella del musulmano, le pastine zuccherose del cattolico siciliano, il dolcetti della Pesach ebraica". Anche nutrirsi è un fatto politico, etico, religioso, in cui non valgono le prese di posizione radicali perché davanti a una melagrana spaccata, al pane fragrante, a un cucchiaio di riso profumato semplicemente chiudiamo gli occhi e assaporiamo il gusto... senza più chiederci da dove, come, chi... Ancora: il cibo che si concentra intorno alla cerimonia indica sempre il viaggio, di cui li popolo ebraico è l'emblema, ma anche il monaco buddista con la sua ciotola che vaga per i sentieri di montagna del Tibet, e la nobildonna napoletana che imbandisce una cena a base di cuscussù... Il 5 novembre assaggiamo l'"India lussureggiante" con una cena ayurvedica (pakora samosa papad, riso basmati fragrante allo zafferano con semi e spezie, moong dal - crema di lenticchie, curry di uova con chutney di mele, stufato di spinaci, chapati, halwa di carote cubetti di burfi palline di ceci al cocco, lassi di mango chai speziato). Secondo l'Ayurveda se le nostre papille gustative apprezzano un certo cibo, i dosha (principi metabolici che connettono il corpo e la mente) ricevono un'enorme quantità di informazioni utili al nostro equilibrio interiore che raggiungiamo riappropriandoci del Sé profondo, la nostra biblioteca cosmica. Non c'è forse disciplina e dieta più dolcemente destabilizzante di questa, che ti suggerisce di ascoltare, guardare, toccare, annusare, assaggiare e quindi ricevere e prendere ciò che il tuo istinto profondo ti indica... Il 19 novembre il tema è la sensualità di una mensa di festa nelle culture dell'islam (falafel borek dolma, harira zuppa di lenticchie e zafferano, himam bayildi delizia del sultano o "il prete svenuto", pane ai datteri, tripudio di dolcezza: kaab al ghazal - corna di gazzella, basboussa, datteri farciti, ma'moul di pistacchi, té alla menta, caffè bianco). "La sensualità e la cedevolezza dei cibi del mondo arabo appartengono all'altra faccia dell'integralismo religioso che produce la guerra continua. Estasi gastronomica e kalashnikov convivono nella civiltà musulmana come a ribadire quanto gli estremi si cercano e si necessitano".