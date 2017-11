Jorge Amado. Cibo da leggere

"Dio fece il cibo, il diavolo i cuochi". - James Joyce "Chi non bada a ciò che mangia difficilmente baderà a qualsiasi altra cosa" - Samuel Johnson "Non si può pensare bene, né amare bene, né dormire bene se non si è pranzato bene". - Virginia Woolf "Oggi il settanta per cento dell'umanità muore di fame ... e il restante trenta per cento fa la dieta". - Luciano de Crescenzo "Non si sa di nessuno che sia riuscito a sedurre con ciò che aveva offerto da mangiare; ma esiste un lungo elenco di coloro che hanno sedotto spiegando quello che si stava per mangiare". - Manual Vazquez Montalbán "Chi beve solo acqua ha un segreto da nascondere". - Charles Baudelaire "Mi piace un soprabito inventato dagli americani, il cocomero, quello che si allaccia coi calamari". - Totò - La banda degli onesti "Le salsicce viennesi, sì, mi piacciono. Si deglutiscono con maggiore facilità di quelle di Norcia, a patto che non siano sigari toscani". - Totò - Totò cerca moglie "Mi devo fare una pappata d'insalata che la vitamina C mi deve uscire dalle orecchie". - Totò - Che fine ha fatto Totò baby "La gente mangia carne e pensa che diventerà forte come un bue. Dimenticando che il bue mangia l'erba". - Pino Caruso "Uccidere animali per cibarsene è omicidio premeditato a scopo di libidine. Mangiarseli, occultamento di cadavere". - Pino Caruso A cura di Paola Magni