Quando la bicicletta è una filosofia di vita: ecco i meme dei Cicloaforismi

L'Italia è un Paese in cui la cultura ciclabile è arretrata rispetto ad altre nazioni, pur avendo un attivismo pro-mobilità ciclabile alto rispetto a quanti utilizzano le due ruote come mezzo di spostamento e in costante aumento. Ci sono quindi vari espedienti che gli appassionati della bicicletta stanno cercando di tirar fuori per sensibilizzare le persone sullo stile di vita in bici. Alcuni stanno puntando sul web e i social network per diffondere messaggi virali che mostrino la filosofia di vita che si può ritrovare dietro la scelta di salire in sella non solo la domenica.