Cina: prospettive d’arte contemporanea allo Spazio Oberdan

Protagonisti, filoni e tendenze dell'arte cinese negli ultimi decenni. Un mosaico variegato ampiamente indagato e documentato anche storicamente: il passaggio dal comunismo al consumismo. Attraverso gli artisti è possibile scoprire i retroscena, le realtà sociali ed umane e le emozioni prodotte dagli effetti spesso drammatici che questi cambiamenti provocano sia nel contesto storico e sociale che nella vita di tutti i giorni. La mostra testimonia le esperienze artistiche di artisti cinesi fino ai giorni nostri a partire dal periodo della profonda disillusione causata dai massacri di Piazza Tiananmen (4 giugno 1989): alcuni se ne vanno, altri restano e testimoniano con uno stile amaro e grottesco la realtà che li circonda. Un grande affresco in divenire... Un grande affresco in divenire esplorato attraverso la varietà di linguaggi: la pittura, la fotografia e la scultura, ma anche la performance, il cinema, la videoarte, l?installazione e l?arte ambientale, capaci di raccontare trasformazioni rapidissime e spettacolari di un paese che si sta avviando a diventare una grande potenza nel mondo globale. Gli atteggiamenti sono molteplici: concettuale, figurativo, di opposizione radicale e di innovazione linguistica. In mostra le nuove aspirazioni, nuovi stili di vita consumistici, e nuovi colori sgargianti assieme ad un diffuso amore per il kitsch. La scrittura, una delle forme culturali più radicate della Cina colta, viene ripresa in vari modi, sia in relazione alla scrittura per ideogrammi, sia sull?arte astratta. Vi è poi chi integra pittura, nuovi media, ambientazione e performance, attraverso la fotografia. L?ultima parte presenta le innovazioni più recenti, che includono le tecniche più attuali e indagano i modi di vivere, il rapporto fra la continuità della tradizione e della storia e l?apertura al mondo globale. L?esposizione è concepita come mostra in progress: durante l?estate e all?inizio di settembre verranno aggiunte alcune opere, già previste ma non ancora presenti. E? in corso di realizzazione un?antologia su uno degli aspetti più interessanti dell?arte cinese: la videoarte. Conservando il biglietto d?ingresso è possibile ritornare a visitare la mostra utilizzando lo stesso biglietto. Sonia Tarantola Spazio Oberdan, Viale Vittorio Veneto 2, Milano Orari: tutti i giorni 10.00 ? 19.30 Martedì e giovedì 10.00 -22.00 Lunedì chiuso Info: tel 0277406302/6300 www.provincia.milano.it/cultura