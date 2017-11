CinemAmbiente, al via la decima edizione

Da giovedì una maratona ininterrotta di documentari, cartoons e cortometraggi che porteranno sul grande schermo uno scorcio dello stato di salute, dei problemi e delle politiche del mondo di oggi. La 10° edizione di CinemAmbiente ? Environmental Film Festival si svolgerà a Torino dall' 11 al 16 ottobre 2007. Molti i film in gara. Le sezioni competitive saranno tre: concorso internazionale documentari, concorso italiano documentari, concorso internazionale film d?animazione. Non si tratterà solamente di temi ambientali, come ad esempio di riscaldamento globale, di picco del petrolio, inquinamento, energia, ma verranno affrontati temi come i diritti umani e la sicurezza sul lavoro. L?apertura del festival sarà affidata all?anteprima dell?11° ora, scritto e narrato da Leonardo di Caprio, che mostrerà le cause, profondamente radicate nel nostro stile di vita, dell?attuale situazione ambientale, proponendo le possibili soluzioni a un sistema creato dall?uomo e che, lentamente ma inesorabilmente, gli si sta rivoltando contro. Tra i documentari in concorso, degni di nota sono: The Planet, che racconterà con uno stile ironico e accattivante l?emergenza climatica e il suo disastroso impatto ambientale. Narrato dalle voci di Alanis Morissette e Keanu Reeves, The Great Warming, fornirà in modo preciso e avvincente il maggior numero di risposte possibili ai dubbi e allepreoccupazioni generali, avvalendosi della testimonianza di esperti del settore e di immagini esclusive provenienti da tutto il mondo. Interessante la sezione Ecokids, dedicata ai più giovani, con molti film di animazione in concorso. Buona visione! Rudi Bressa