“Cioccolato positivo”: più cacao, più diritti

Una campagna contro lo sfruttamento dei bambini nelle produzioni di cioccolato, a Perugia, in occasione di Eurochocolate, con stand informativi e tante novità. A Roma, per l'edizione primaverile della festa del cioccolato, più di tremila persone avevano firmato la petizione contro lo sfruttamento dei minori nelle piantagioni di cacao. Altre migliaia avevano scoperto le alternative con la cioccolata del Commercio Equo e Solidale. Forti di questo buon successo, Save the Children e TransFair Italia tornano nelle piazze di Perugia durante la manifestazione Eurochocolate per sensibilizzare i visitatori ad un consumo più attento ai diritti dei lavoratori e dei minori. Dal 19 al 26 ottobre lo stand di "Cioccolato positivo: + diritti + cacao" ritorna, questa volta in piazza Matteotti e con la collaborazione del Comune di Perugia che ha aderito all'iniziativa e si farà portavoce dei temi della campagna presso le aziende produttrici. Come nelle passate edizioni di Perugia 2001 e Roma 2002, lo stand raccoglierà le firme dei visitatori e fornirà materiali e dossier sulle condizioni dei bambini lavoratori nelle piantagioni di cacao in Costa d'Avorio, il più grande produttore mondiale. Un fenomeno che continua a riguardare circa 20 mila bambini, anche se sfugge a qualsiasi controllo. Dal prossimo anno sarà attivato un osservatorio indipendente per verificare se i cicli produttivi della cioccolata si possono definire "etici" in relazione al rispetto dei diritti dell'infanzia. Ma Cioccolatopositivo vuole anche sostenere iniziative di collaborazione e sviluppo a favore delle comunità direttamente coinvolte nella coltivazione di cacao, inserire i prodotti equosolidali nelle referenze delle aziende produttrici e favorire il non utilizzo di grassi alternativi al burro di cacao nelle produzioni di cioccolata. Per questo nello stand di Cioccolatopositivo ci saranno le tavolette del Commercio Equo e Solidale garantite dal marchio TransFair. Ma c'è un altro punto informativo della campagna, all'interno di Equochocolate - la manifestazione parallela ed alternativa alla kermesse delle grandi industrie, presso la Casa dell'Associazionismo, in via della Viola 1, voluta dalla locale Bottega del Mondo "Monimbò" e da "Altragricoltura" e che si snoderà per tutto l'arco di Eurochocolate con appuntamenti e incontri.