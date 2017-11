Circuit breaker labs, quando i rifiuti elettronici si trasformano in gioielli

Nell'era delle apparecchiature digitali i rifiuti elettrici ed elettronici, conosciuti anche come Raee, sono diventati una delle più grandi minacce per l'ambiente. Per questo l'artigiana statunitense Amanda Preske ha deciso di dare una seconda vita a questi oggetti riutilizzandoli nella creazione dei suoi gioielli. Il progetto Circuit breaker labs è nato per caso quando la sua fondatrice, intenta ad aiutare il fratello nella riparazione di un vecchio computer, è rimasta affascinata dalle componenti elettroniche nascoste al suo interno. Così ha deciso di riciclarle e trasformarle nell'elemento principale delle sue creazioni.

I gioielli ecologici di Circuit breaker labs

Un'iniziativa che fa bene all'ambiente e alle persone

Immagine di copertina: una collana con orecchini in pendant. ©www.circuitbreakerlabs.com