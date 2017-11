CITES 2004. News dalla vita selvaggia

11 ottobre Dopo la riapertura della caccia ai rinoceronti neri in Namibia (e pensare che ne sopravvivono solo 300) ora anche lo Swaziland potrà cacciare il rinoceronte bianco. Buone notizie invece per gli oranghi e le tigri di Sumatra, la deforestazione del loro habitat sarà fermata grazie al divieto di esportare il legno tropicale il cui commercio le metteva a rischio. Buone notizie anche per alcuni pesci sempre più rari negli oceani, dal merluzzo antartico al 'pesce Napoleone', e per lo squalo bianco. Anche i delfini di Irrawaddy sono ora più protetti. 7 ottobre Una maggiore protezione per le specie ittiche di tutto il mondo, lo richiede a gran voce l?Australia oggi. Una specie simbolo delle decimazioni è il "merluzzo antartico di profondità", che in Patagonia è in via d?estinzione, ed è chiamato ?l?oro bianco del mare?. Per lui in arrivo misure speciali di protezione. 4 ottobre Presa la decisione di riaprire la caccia del rinoceronte, uno degli animali più a rischio della Terra. E' vero, sarà consentita l'uccisione di 10 esemplari all'anno, in Sudafrica e in Namibia. Ma, secondo le stime, proprio in quelle zone sopravvivono solo 300 esemplari di questa specie! Le preoccupazioni sono fortissime: chi li conterà, su tutto il territorio Sudafricano? Chi sorveglierà? In tutta l'Africa, negli anni '70 vivevano 65.000 rinoceronti neri. Oggi sono 2.000. Domani? ... 2 ottobre 2004 L'Asia ha bisogno di una speciale rete anti-crimine per contrastare il "boom del commercio illegale di animali e piante esotiche, che vale dmiliardi di dollari e mette a rischio di estinzione molte specie", sono le parole del primo ministro thailandese all'apertura del meeting di Bangkok sulle specie in estinzione. Thaksin Shinawatra ha affermato che nessun Paese, da solo, può sconfigerre i traffici illeciti, che vanno dall'avorio degli elefanti al corno di rinoceronte, dal legno tropicale alle più rare tartarughe. "Globalmente, il commercio illegale di animali e piante selvagge, legno e altre risorse è superato solo dal traffico di droga e di armi. Sono dati scioccanti", ha detto Thaksin. 1 ottobre 2004 Si apre domani a Bangkok e dura fino al 14 ottobre la conferenza CITES: un appuntamento importante per tutti gli animali a rischio nel mondo, per le specie in via d'estinzione, per le piante da proteggere, per il nostro pianeta. Delegati da 160 Paesi, rappresentanti di più di 500 organizzazioni e 10.000 osservatori si incontrano per discutere se aggiungere o no almeno 100 specie da proteggere, tra animali e piante, alle 34.000 già in lista. Il commercio illegale che coinvolge le specie selvagge ha un valore stimato, nel mondo, di 4 miliardi di dollari. Si discuterà sul commercio di avorio, sulla protezione delle balene, e probabilente sarà assegnata una maggiore protezione a scimmie, alcuni squali, uccelli tropicali, serpenti e tartarughe. 24 settembre 2004 Il Kenya chiederà di aggiungere il leone Africano alla lista di specie più minacciate di estinzione e cercherà di ottenere un divieto internazionale sul commercio di trofei e pelli di leone. Negli ultimi trent'anni il numero di leoni in Africa è diminuito dell'80% a causa della caccia, 22 settembre 2004 Circa 4000 elefanti vengono ancora uccisi illegalmente ogni anno per il mercato nero dell'avorio. Lo affermano gli studi di due agenzie CITES, la Elephant Trade Information System (ETIS) e la Monitoring the Illegal Killing of Elephants (MIKE), il primo tentativo di quantificare il mercato dell'avorio. La CITES è la Convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie di fauna e flora minacciate di estinzione, siglata a Washington nel 1973 con la firma di oltre 130 Paesi per proteggere animali e piante in via d'estinzione. Sembra che siano sempre maggiori le quantità di avorio sequestrate, in Africa e nei Paesi d'arrivo, e questo potrebbe indicare, suggeriscono gli studi, un aumento del mercato illegale di zanne d'elefante, dal 1995 a oggi. 15 settembre 2004 I funzionari dello Zimbabwe hanno "gonfiato" il numero ufficiale di elefanti nel Paese in modo da far riaprire la caccia e il commercio di avorio. E' l'accusa dello Zimbabwean Conservation Taskforce: la popolazione di elefanti è scesa a circa 60.000, mentre il Governo dichiara che sono più di 100.000, e che "non ci stanno più nei parchi nazionali". A cura di Stefano Carnazzi