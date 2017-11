Città più sicure, arriva la prima tangenziale dei bambini

"Una città più sicura per i bambini è una città più sicura per tutti": è questo il motto che ha accompagnato la nascita e la realizzazione della prima tangenziale pedonale e ciclabile, inaugurata sabato 7 maggio a Casalmaggiore, in provincia di Cremona, all'interno dell'evento "La città dei bambini"(6-8 maggio). Un chilometro lungo l’argine maestro del Po si è così trasformato in una strada sicura, da percorrere a piedi o in bici, senza il traffico cittadino e senza il rischio di essere investiti dalle auto. Un sogno diventato realtà per centinaia di bambini (e genitori) che durante questo weekend a loro dedicato con tante iniziative (inclusa Bimbimbici) hanno potuto sperimentare la bellezza e la comodità di vivere la propria città in sicurezza.