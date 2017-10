Nzeb, città più verdi e sostenibili con gli edifici a energia quasi zero

Secondo quanto registrato dall'Organizzazione delle Nazioni Unite, il 54 per cento della popolazione mondiale vive nelle aree urbane e questo dato è destinato a crescere fino al 66 per cento (pari a 2,5 miliardi di persone in più) entro il 2050. Per far fronte a questo fenomeno globale, gli esperti di edilizia propongono di intervenire direttamente sulle città abbattendo i consumi e riducendone, così, l’impatto ambientale.

Si parte dall'edilizia