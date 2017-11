Citytech presenta la mobilità del futuro

Citytech presenta la mobilità del futuro è sempre più vicina. L'aumento delle vendite di biciclette e la presenza sul mercato di modelli di automobili a basse emissioni di CO2 ne sono la testimonianza. A tutto questo è dedicata Citytech, una due giorni per "ripensare il paradigma della mobilità nelle città del terzo millennio". Per reinterpretare lo spazio, la qualità della vita, il rapporto della città con le persone e tra le persone. Il 28 e 29 ottobre, la Fabbrica del vapore di Milano è sede di workshop e incontri su molti temi, dal car sharing alla ridefinizione del concetto di parcheggio, dalla mobilità per i più piccoli a quella per i ciclisti. Una mobilità più intelligente per tutti, più smart. Per l'occasione viene presentato, in collaborazione con il gruppo Unipol, anche la versione ecologica di una delle vetture che per il successo riscosso è diventato un vero e proprio marchio: la Smart fortwo electric drive. Il modello elettrico di una delle automobili più piccole e quindi più indicate per città ossessionate dal problema del traffico e dello spazio. Non solo, a disposizione dei visitatori che preferiscono spostarsi su due ruote, c'è la possibilità di provare la Smart electric bike, la bicicletta a pedalata assistita con un motore elettrico che non ha bisogno di manutenzione. Il programma della manifestazione prevede la partecipazione di autorità ed esperti, dal Maurizio Lupi, ministro dei Trasporti, a Francesco Ferrante, fondatore di Green Italia, fino al sindaco di Milano Giuliano Pisapia. Per consultare il calendario completo: www.citytech.it