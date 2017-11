Claude Monet in mostra a Parma, tra ninfee e falesie

Mai come in questo caso il filo conduttore di un racconto pittorico coincide con un elemento naturalistico univoco ed immediatamente identificabile, ovvero l’acqua, con tutte le sue infinite rifrazioni luminose. Che sia quella del mare su cui strapiombano le falesie della Normandia o la superficie degli stagni (anch’essi normanni) di Giverny su cui galleggiano le ninfee, in entrambi gli scenari il pittore impressionista Claude Monet evoca l’acqua con la medesima inconfondibile maestria per declinare i tratti di una poetica ormai assurta alla dignità di vero e proprio classico dell’arte universale.

Tre dipinti iconici alla Villa dei Capolavori

L'enigma del tempo e il fluire delle stagioni