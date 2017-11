Se la Coca-Cola dà una scossa alla Sicilia

Dove non arrivano le istituzioni… Arrivano le aziende (e gli imprenditori illuminati). Sta succedendo in questi giorni nel catanese dove un esercito pacifico di auto e colonnine elettriche sta invadendo tutta l’isola. E i benefici effetti (330 tonnellate di Co2 in meno l’anno) dureranno per molto tempo. Ma a chi dobbiamo dire grazie per questa ventata di sostenibilità appena giunta in Sicilia? A due aziende che per Dna non avrebbero molto a che vedere con la sostenibilità ambientale: la Sibeg di Catania, uno fra i più grandi imbottigliatori di Coca-Cola in Italia e un costruttore di auto come Citroen, che in questo caso ci mette la tecnologia a basso impatto delle sua piccola auto elettrica C-Zero.

Da Coca-Cola l'input alla mobilità sostenibile

Catania punta sulla sostenibilità