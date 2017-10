Colle

Le colle sono dei precipitati di cellule morte o malate, non solubili in acqua ed eliminati normalmente dai polmoni, dalle ghiandole sebacee della pelle e dagli intestini; sono anche microbi morti, albumine mal dissociate, residui di amidi, etc... Queste colle si presentano sotto varie forme: mucosità, viscosità, catarro, perdite, pus, etc... Quando l'intestino e la pelle sono insufficienti, i polmoni prendono il cambio (bronchite), oppure, nella donna, le perdite vaginali divengono più abbondanti. Le pelli grasse sono testimonianza di una buona eliminazione di sebo da parte delle ghiandole sebacee. L'acne e la foruncolosi sono delle forme di eliminazione delle malattie colloidali. Le colle ostacolano il buon funzionamento degli organi (cuore, polmoni, etc...). All'inizio esse sono molli, in seguito si uniscono ai cristalli per formare vernici dure, noduli, calcoli, calcificazioni (arteriosclerosi, etc...).