Collected – Massive Attack

Collected - Massive Attack E venne il momento del best of dei Massive Attack. La band di Bristol, oramai ridotta al solo Robert "3D" Del Naja, dalla città inglese a conquistato il mondo con un genere, il trip hop, che prima ha definito e poi superato. L?edizione limitata, consigliata, offre accanto a tutti gli hits (accompagnati dai relativi video) e all?inedito ?Live With Me? una serie prelibatezze tra remix, inediti e rarità. GDP