Colombia: voci da una comunità in resistenza

Ai primi di Novembre ho ricevuto questa mail. Gentile Claudio Vigolo, le scrivo per proporle un tema per la sua rubrica. Ascolto da tempo lifegate ma in orari diversi da quando il suo programma va in onda, alcuni giorni fa però ci sono capitata e sentendo le parole "storie per un mondo sostenibile" mi è venuto in mente di mandarle la mia storia. O meglio, non tanto la mia quanto quella di un popolo indigeno che in Colombia, nel difficile contesto del conflitto armato, lotta ogni giorno per la propria esistenza e per preservare il suo rapporto di armonia ed equilibrio con la Madre Terra. La resistenza di cui le parlo nasce come forma di difesa nei confronti degli attori armati che, mossi da meri interessi economici, vorrebbero cacciare gli indigeni dal loro territorio. Questa lotta è, quindi, di fondamentale importanza nella difesa della vita umana ma anche della natura e della biodiversità che da centinaia di anni i popoli indigeni custodiscono. .... Un cordiale saluto Gaia Da quella mail è nata questa trasmissione. www.asud.net