Coltivare consapevolezza

Come "ci si sveglia"? Abituandosi a rivolgere lo sguardo non solo all'esterno, ma anche all'interno. Imparando, prima di tutto, a essere "presenti a se stessi", a ciò che il corpo sente, allo stato d'animo che si prova, ai pensieri che si alimentano. L'esercizio è semplice ed efficacissimo, richiede solo cinque minuti e va ripetuto almeno tre volte al giorno, a occhi aperti o chiusi, in piedi, seduti o sdraiati.