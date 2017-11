Stop al mais geneticamente modificato in Italia

A dare la notizia dello stop alle coltivazioni geneticamente modificate di mais attraverso un decreto interministeriale è stata la ministra dell'Agricoltura Nunzia De Girolamo. Tra le motivazioni c'è la preoccupazione sollevata da uno studio del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura sostenuto anche da un altro dossier tecnico scientifico dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra) che ne ha evidenziato l'impatto negativo sulla biodiversità. Il divieto rimarrà in vigore fino all'adozione delle misure previste dal regolamento comunitario 178 del 2002 e comunque per un periodo di massimo diciotto mesi. Il provvedimento sarà immediatamente notificato alla Commissione europea e agli altri 27 paesi dell'Unione. Soddisfazione è stata espressa dalla responsabile della campagna Agricoltura sostenibile di Greenpeace Italia, Federica Ferrario che ha affermato che ora bisogna procedere alla decontaminazione dei due campi in Friuli Venezia Giulia dove lo scorso 15 e 16 giugno è stato seminato mais Monsanto della tipologia MON810 al fine di proteggere le coltivazioni confinanti e la biodiversità del territorio. Secondo Ferrario a contribuire alla decisione del governo italiano sarebbero state anche le 58mila firme raccolte grazie alla petizione lanciata sul sito www.stoppgm.org.