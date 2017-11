Le coltivazioni ogm nel mondo stanno diminuendo. È la prima volta

Dopo essere cresciuta a dismisura, da quando nel 1996 l’ingegneria genetica è sbarcata in agricoltura, la superficie mondiale coltivata con ogm oggi sta perdendo terreno. Lo mostra l’ultimo rapporto dell’Isaaa, International service for the acquisition of agri-biotech applications, secondo cui i 181,5 milioni di ettari coltivati nel 2014 sono scesi a 179,7 nel 2015. Una riduzione dell’1 per cento, apparentemente piccola, ma significativa se si considera che dal 1996 al 2014 le coltivazioni biotech sono cresciute di 100 volte, senza interruzioni, in 28 paesi del mondo e coinvolgendo qualcosa come 18 milioni di contadini.