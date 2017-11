Com’è la tua energia fuoco

Il fuoco controlla la lingua e quindi il nostro modo di parlare. Il fuoco ci permette di produrre il suono della risata, quindi come, quando e quanto uno ride può essere un tipo di diagnosi per la condizione del cuore e dell'intestino tenue. Il ritmo e coordinazione delle nostre azioni Vai veloce e poi adagio, senza motivo particolare, o il tuo modo di parlare è incostante con grande pause alternate a fiumi di parole? E' probabile che il fuoco nel tuo corpo brucia, in modo poco costante. La potenza del sangue Hai la faccia rossa o pallida? Sotto le unghie c'è un bel po' di colore rosso o è pallido? Il colore rosso indica grande attività di energia fuoco mentre l'assenza di colore indica cattiva circolazione e debolezza. Le cose ovvie Ovviamente la pressione del sangue, alta o bassa, problemi di tachicardia, aritmia e altre anomalie del sistema circolatorio indicano che la propria energia fuoco ha bisogno di aiuto. Aiutiamola con menu che includano:

Mais, quinoa e amaranto

Cotture focose; come la saltatura per debolezza e pressione bassa o cotture che spengono un fuoco troppo alto con le verdure crude.

Verdure a foglie larghe come le insalate oppure verdure dal gusto amaro come la trevisana.

Piatti con l'alga nori sono molto buoni per tutti problemi di vasi sanguigni e accumuli di grassi o intasamenti.

Prepariamo piatti e menù ricchi di colori, sapori e stimoli per l'energia più attiva del nostro corpo, tenendo presente che, se questa energia è troppo attiva, bisogna prestare attenzione al gusto troppo amaro (caffè) o salato e usare tante verdure.

esperto in terapia alimentare