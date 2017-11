Combattere l’acne con i metodi dolci, per una pelle pura e senza imperfezioni

La pelle oleosa, impura, tendente all'acne è un problema molto diffuso, non soltanto tra i teenager. Si può curare però anche con metodi dolci e naturali, a cominciare dalla detersione, che deve essere molto delicata, per non causare il cosiddetto effetto boomerang, oppure rebound, che consiste in una reazione delle ghiandole sebacee quando l'epidermide viene privata in modo eccessivamente aggressivo del suo manto idrolipidico, azione tipica dei detergenti che tendono a sgrassare ma non hanno una azione lenitiva e calmante. L'effetto, come si può facilmente intuire, è devastante e simile a un circolo vizioso.

Combattere l'acne: per cominciare, una pulizia delicata

Pulizia serale

Pulizia mattutina

Pulizia settimanale

Maschere all’argilla

Un tonico personalizzato contro l'acne