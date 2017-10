Come ci muoveremo in futuro: interconnessi, intermodali, a idrogeno

La mobilità di ognuno di noi è profondamente cambiata negli ultimi anni, con la nascita di nuovi servizi, l’esplosione di car sharing e car pooling anche grazie alle app dedicate, il taglio degli inquinanti con l’avvento delle ibride e di normative sempre più severe. Nei prossimi anni, sulla spinta dei nuovi trend globali, cambierà ancora di più. Proprio di questi nuovi trend globali si occupa lo studio Frost&Sullivan secondo cui il settore dei trasporti privati e pubblici, della mobilità sostenibile nelle smart city, saranno caratterizzati in un futuro prossimo dall’integrazione di più tecnologie, tra cui internet delle cose e i satelliti. Il rapporto Fast-Forward to 2025: New Mega Trends Transforming the World as We Know It analizza l'impatto sulla nostra vita di alcuni fattori identificati come "mega trend" che influenzeranno tutto il mondo nei prossimi anni: il cambiamento delle fonti d'energia, la diffusione di internet, ma anche concetti davvero vicini all'ambientalismo quali "smart è il nuovo green" e "il futuro della mobilità con energie alternative".