Come agiscono i punti riflessi

Cosa sono i punti riflessi, e come agiscono? Nonostante le ultime conquiste nel campo della neurobiologia, si pensi all'isolamento del Nerve Growth Factor, cioè il fattore naturale capace di stimolare la crescita dei neuroni, che nel 1954 ha valso il nobel a Rita Levi Montalcini, rimane ancora molto lontana la comprensione del modo in cui un segnale fisico o chimico possa trasformarsi in un concetto, conservato e memorizzato nell'archivio fisiologico del cervello e come questo, poi, ne possa recuperare informazione e messaggio. In altre parole, non abbiamo ancora una risposta scientifica completa su come funzionano i meccanismi riflessi. Di fatto, però, funzionano e l'uomo ha imparato, nel corso di millenni di pratica manuale e clinica (si pensi all'antica medicina cinese) a prevederne e, quindi, utilizzarne i benefici. La reflessologia plantare si avvale di due diversi tipi di intervento: il massaggio veloce e leggero delle aree riflesse ed uno, al contrario, lento, profondo e pesante. Il primo, che genera onde di vibrazione corte e di alta frequenza, è utilizzato per ottenere il rilassamento dei tessuti, nei quali determina una reazione chimica acida, e degli organi più contratti e irrigiditi. Come uno scalpello in una roccia, colpi piccoli e frequenti raggiungeranno l'organo ingrossato, indurito a causa di problematiche oramai cronicizzate. Nella situazione opposta, nei confronti di un organo stanco, prolassato, fisiologicamente iporeattivo, un massaggio lento e profondo agirà in tonificazione dei suoi tessuti, nei quali determinerà una reazione basica per via degli zuccheri che si verranno a sintetizzare. Loredana Filippi