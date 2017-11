Come prepararsi alla primavera

In primavera sono nostri alleati gli oli essenziali. Al primo grado, useremo 2 Artemisie per la loro azione antiallergica: Artemisia Arborescente e Artemisia Dracunculus, Tanacetum Annuum (camomilla blu). Per via orale, in preparazione in un po' di miele o direttamente sulla lingua in caso di crisi; da 2 a 10 gocce al giorno; riservare l'estragone per i bambini e le donne incinte (l'artemisia Arborescente in questo caso è controindicata). La Melaleuca Quinquenervia (Niaouli) in aerosol, da sconsigliare in caso di asma grave (rischio di riacutizzazione brutale). Come antinfiammatorio olio essenziale di Copaiba per via orale ed in caso di allergie cutanee. Al secondo grado, per la loro azione cortico-surrenale: Picea mariana e Pino silvestre, in unzione sui reni. Al terzo grado, per la sua azione di stimolatore delle funzioni epato-biliari il Rosmarino al verbenone; il Timo volgare al tuyanolo 4 come epatopancreatico ed immunostimolante, è da riservare a bambini e donne incinte, mentre il rosmarino al verbenone, in questo caso, è controindicato. Avvertenza: una persona allergica è sempre suscettibile di avere una crisi grave, che necessita di un intervento rapido e che non è l'obiettivo da noi proposto. I casi estremi possono essere mortali, non bisogna esitare a contattare urgentemente un medico. In attesa del medico, se si tratta di una crisi d'asma con asfissia (in fase di "affogamento", per riempimento degli alveoli polmonari), bisogna mettere la persona a testa in basso senza esitare. In caso di una reazione cutanea, con edema, far prendere un bagno, o una doccia, per eliminare dalla pelle le tossine portate dal sudore.