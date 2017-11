Come ricevere il massaggio

Chi si appresta a ricevere un trattamento deve porsi nella condizione di lasciarsi andare passivamente all'azione del terapeuta. Durante gli esercizi molte persone tendono a contrarre i muscoli; qualcuno poi non riesce a rilassarli nemmeno provandoci con impegno. Imparare ad abbassare le difese si rifletterà positivamente anche sul comportamento quotidiano. Non dimentichiamo che il dolore è una sensazione soggettiva; ognuno percepisce, assimila, descrive il dolore in modo del tutto personale. Usando le tecniche di questo massaggio, si cerca di arrivare il più possibile vicino al punto oltre il quale il dolore diventa insopportabile; per calibrare l'energia in modo che piacere e effetti terapeutici del massaggio possano convivere, è comunque necessario accumulare diverse ore di trattamento. Il terapista ha il compito di aiutare il paziente a predisporsi al trattamento nel modo migliore. Deve infondergli fiducia, spiegare le finalità e le modalità del suo intervento per ottenere la sua massima collaborazione. Il dolore sarà più acuto in quelle zone che presentano disturbi o blocchi energetici. Dopo qualche trattamento il paziente si accorgerà che la sua postura e il suo comportamento sono migliorati e che esegue movimenti prima a lui difficili o impossibili. Enrico Corsi Red Edizioni