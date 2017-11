Come cucinano la carne d’orso

Si può mangiare come spezzatino ma ne vengono cucinati anche il guanciale e le zampe, e il suo sapore dolciastro viene apprezzato in molti Paesi dell'est europeo. La carne di orso è al centro delle polemiche per il banchetto organizzato dalla Lega Nord in Trentino. Ma non è il primo caso in Italia. A Bologna, l'8 giugno scorso lo chef bolognese Mario Ferrara ha proposto, all'Arena del Sole, uno spezzatino d'orso con peperoni cruschi. A buffet anche i salumi di orso, proveniente dalla Slovenia dove ogni anno vengono abbattuti 100-120 orsi previa autorizzazione dell'Ufficio protezione orsi. Servire in tavola carne d'orso non è una novità anche in Trentino Alto Adige. Lo chef sloveno Tomaz Kavic, in novembre, aveva movimentato la tradizionale kermesse gourmet del "Winefestival" a Merano proponendo uno spezzatino a base di carne d'orso. Lo chef ha stufato la carne con spezie ed erbe per 6-7 ore ed il piatto ha raccolto gli apprezzamenti dei visitatori che l'avevano assaggiato, ma anche le proteste delle associazioni animaliste che lo hanno denunciato. "Tra poco - spiega - dovrò comparire in tribunale. Sono tranquillo perché ho già prodotto il certificato di provenienza della carne". Kavic, oltre allo spezzatino che viene consumato assieme alla polenta, propone anche altre specialità slovene: la "zampa di orso" e il "guanciale di orso". "Il sapore della carne di orso - aggiunge - è quello della selvaggina, ma è molto più dolciastro". 3 luglio, mattina Domenica 3 luglio si tiene un nuovo banchetto a base di carne d'orso, in Trentino, organizzato dalla Lega Nord, che ha scatenato le proteste degli animalisti che lo definiscono "illegale". "Ma illegale non è - sottolinea Daniele Zovi, responsabile del Comando regionale del Veneto del Corpo Forestale dello Stato - se viene dimostrata, certificato veterinario alla mano, la provenienza della carne dai Paesi dove la caccia all'orso è consentita". Se in Italia l'orso, in quanto specie particolarmente protetta, non è un animale cacciabile, diversa é infatti la situazione, aggiunge Zovi, "in diversi Paesi dell'est europeo come la Romania dove vivono 6.000 esemplari, la Croazia, la Bulgaria, ma anche la Slovenia e la Russia, e tra i Paesi occidentali, la Svezia. In Italia, invece, la popolazione é di 40-45 unità in Abruzzo è di 35-45 tra Trentino Alto Adige, Veneto e Lombardia. Non rientrano tra questi gli orsi sloveni che a volte sconfinano fino ai boschi di Tarvisio". 3 luglio, ore 12:00. La ricetta dei nonni I 50 kg di carne di orso comprata per la festa della Lega Nord in Trentino, a Imer, nel Primiero sono in cottura dalla mattina: la ricetta scelta per lo spezzatino è tra quelle antiche della zona e i cuochi, Gianni, Emilio e Umberto, sono al lavoro da ieri sera. Già nel tardo pomeriggio di sabato, infatti, la carne era al tendone, allestito in questo paese a circa 90 chilometri da Trento, non distante dal parco naturale Paneveggio Pale di San Martino. A presidiare il posto sono rimasti per tutta la notte la segretaria di zona del partito, Martina Loss, accompagnata dal collega Flavio Tomasini. Per pranzo è atteso l'onorevole leghista Maurizio Fugatti e dal pomeriggio il senatore del partito Sergio Divina, che resterà per la cena. Spezzatino e bistecche sono stati portati dalla Slovenia congelati, in sacchetti, con etichette a indicarne la provenienza, come ha sottolineato Divina stesso. Il menu, oltre ai tipici polenta, tosella e salsiccia, prevede bistecche di orso alla brace e spezzatino di orso. Per la carne di orso ieri sera è stata già fatta una prima cottura con soffritto, ma nel complesso deve stare sul fuoco tre ore. "Di ricette ne abbiamo, sono quelle dei nonni - hanno detto i cuochi - perché quando c'era l'impero austroungarico c'era un premio per la cattura dell'orso. Non è che vogliamo dire che bisogna continuare a farlo, perché i tempi sono cambiati, ma mangiarla una volta vuol dire esorcizzare il fastidio che procurano in zona". I segreti delle ricette sono decisi a non svelarli. "Diciamo che abbiamo scelto una delle ricette più recenti - hanno spiegato .- e che la cottura dev'essere lenta, a fuoco moderato, altrimenti la carne s'indurisce. E bisogna seguirla, in modo che non diventi né troppo dolce, né amara, magari aggiustarla col latte". Non una parola di più. 3 luglio, ore 13:00. I NAS bloccano i piatti La carne di orso alla festa della Lega Nord in Trentino non si può mangiare, perché i Nas dei carabinieri ne hanno bloccato la vendita. La causa risulta nel "mancato certificato d'importazione della carne" dalla Slovenia. A spiegare l'accaduto ai presenti, circa 200 persone a mezzogiorno, è il leghista Enzo Erminio Boso, già senatore e parlamentare europeo. "E' Roma che ce li ha mandati - ha detto alla festa - e sono venuti da Vicenza". Fatto è che al momento le bistecche di orso alla brace e lo spezzatino di orso non possono finire dalle pentole ai piatti. 3 luglio, ore 16:30. Forestale: mancano i certificati I 53 chili di carne di orso proveniente dalla Slovenia sequestrati oggi a Imer durante il banchetto della Lega Nord "erano privi della certificazione Cites e quindi non potevano essere consumati". Lo conferma all'ANSA Isidoro Furlan, Comandante del Nipaf (nucleo investigativo) e del Corpo Forestale dello Stato di Asiago. La carne è stata sottoposta a sequestro cautelativo e portata in una cella frigorifera a Fiera di Primiero. "Per poterla riavere - aggiunge Furlan - è necessario che venga esibito il Cites. Ci vorrà anche il via libera dell'Istituto zooprofilattico delle Venezie di Legnaro (Padova) perché deve essere effettuata una prova che escluda la presenza di trichina, un parassita che si rinviene in molte specie animali".