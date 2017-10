ComoNext: intervista a Paolo De Santis e Giorgio Carcano

I Parchi Scientifici Tecnologici sono l'ambiente perfetto per far crescere le aziende dell'economia della conoscenza. Hanno lo scopo di aumentare la ricchezza della propria comunità, promuovendo la cultura dell'innovazione, la competitività delle aziende e lo sviluppo delle istituzioni basate sulla conoscenza. Una di queste realtà sta per aprire i battenti a Lomazzo (CO), si chiama ComoNext. Che cosa sarà? Lo abbiamo chiesto a Paolo De Santis, presidente della Camera di Commercio di Como.

All'ing. Giorgio Carcano, presidente di ComoNext, abbiamo invece chiesto dettagli sul progetto "incubatore di impresa".