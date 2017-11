La competizione dell’uovo

Lo scorso 11 ottobre si è tenuta la giornata mondiale dell'uovo. Una celebrazione a livello internazionale promossa dall'International egg commission, la struttura che rappresenta gli interessi dei produttori di uova. Qui da noi l'Unione nazionale avicoltori (Unav) ha diffuso alcuni dati: l'Italia è al sesto posto per consumo pro-capite, nel mondo (sul gradino più alto c'è la Cina, seguita dagli Stati Uniti): in pratica 226/227 uova per ogni abitante dello "Stivale". Si è parlato ampiamente delle proprietà nutrizionali dell'uovo, cosa ampiamente nota da tempo a chi si occupa di alimentazione naturale, e sono state cancellate le dicerie pseudoscientifiche che lo incolpavano di elevare i livelli di colesterolo e di essere tossico per il fegato. Fin qui le celebrazioni. E la qualità? Perché quando si parla di uova (lo abbiamo fatto più volte nel portale, alla sezione "Alimentazione"), come di qualsiasi altro alimento, è il primo parametro che occorre considerare. I più ottimisti diranno che per le uova le cose cominciano a marciare nel modo giusto. E sono pronti a citare l'ultima direttiva comunitaria, la 99/74/Cee che così recita: a partire dal gennaio 2003, per i quasi 3 mila allevamenti di galline ovaiole in batteria, scatta l'obbligo di accordare più spazio a ciascun capo che si trova nelle gabbie. In parole povere, per ogni singola gallina si passerà dagli attuali 450 cm quadri a 550 cm quadri. E come reagiscono all'Unav? Reagiscono male, stregati come sono da sua maestà "La Produttività". Il tutto, per loro, si traduce in una gallina in meno per gabbia e, di riflesso, meno uova. Silenzio assoluto su altri parametri che nel biologico sono, invece, ampiamente rispettati. Nessun accenno al fatto che i poveri animali vivono costantemente in gabbia, in ambienti chiusi bombardati costantemente dalla luce (più luce, più uova: è sempre giorno per i poveri ex volatili); sono costretti a vivere in uno spazio comunque ristrettissimo che non permette loro di muoversi; poggiano le zampine su griglie che ne determinano la deformazione; sono alimentate con mangimi di cui lasciamo considerare la qualità. Luce naturale, terra e sole? Neanche a parlarne. Vagli a spiegare che sono, con l'alimentazione corretta, i parametri indispensabili per un buon ciclo energetico e per la vita dell'animale. In conclusione, va senz'altro bene dedicare delle giornate mondiali all'uovo, ma andrebbe senz'altro meglio se si parlasse della vita delle ovaiole e della loro alimentazione. La loro risposta? Ci danno un uovo che è il risultato di come le trattiamo. Lasciamo a voi le inevitabili conclusioni. Massimo Ilari