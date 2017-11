Comune di Basiglio

Per l'inaugurazione dell'edificio bio sostenibile e all'avanguardia è prevista una festa in musica con l'intervento di Folco Orselli (cantautore milanese da sempre attento alla realtà cittàdina) e con animazione per bambini. L'intero evento, grazie al contributo di LifeGate, la piattaforma del mondo eco culturale, sarà ad Impatto Zero®: l' anidride carbonica emessa per la realizzazione dell'evento verrà compensata attraverso la riforestazione di aree boschive in Costa Rica e nel Parco del Ticino. L'edificio, che misura 940mq, è realizzato con mattoni di legno, vetro, argille, vernici atossiche, pannelli fotovoltaici e sarà dotato di un impianto geotermico. Il suo costo si aggira intorno a 1.400.000 euro ed è stato realizzato quale standard qualitativo grazie al Piano Integrato d'Intervento denominato Basiglio Nuova, recentemente approvato dal Consiglio Comunale che prevede anche altre opere pubbliche. La Scuola della musica, della danza e centro anziani nasce come risposta concreta all'esigenza di spazi per numerosi adolescenti ed anziani, sempre alla ricerca di luoghi per aggregarsi e poter interagire tra loro per mezzo di attività che favoriscono la creatività, in questo caso la musica e la danza. L'innovazione sta nel realizzare sia un Centro Intergenerazionale, destinato ai giovani e agli anziani, sia nella bio-sostenibilità dell'edificio stesso. Il Sindaco, Marco Flavio Cirillo, dichiara: "L'ente possiede un ruolo chiave nell'attivare processi di sviluppo sul territorio di propria competenza. Perché possa essere giocato in modo efficace ed efficiente, è necessario un deciso allineamento dei modi e delle pratiche amministrative allo spirito del luogo in cui opera. Lo spirito di Basiglio possiede una naturale vocazione all'innovazione e al pragmatismo su ogni ambito della vita. Il Comune è l'attore preposto alla regia di questo modo solidale di intendere il bene pubblico: animatore di uno sviluppo responsabile, innovativo e partecipativo". IL SISTEMA COSTRUTTIVO Il sistema costruttivo utilizzato è lo Steko, sistema modulare di elementi componibili standard in legno massiccio. Questo sistema modulare è frutto di innovazione tecnologica e di una progettazione avanzata ed è nato da una stretta collaborazione a livello scientifico fra docenti, ricercatori ed esperti nel campo dell'edilizia. Steko è un sistema all'insegna della sostenibilità ed offre le più ampie garanzie a livello di stabilità, durata, confort e libertà progettuale. Cuore del sistema modulare Steko per pareti è il modulo in legno facile da comporre fino alla realizzazione di interi muri. L'accoppiamento dei singoli moduli è realizzato con uno speciale sistema ad incastro che garantisce la perfetta chiusura a filo. All'interno delle intercapedini si allocano tubi e guaine per il passaggio degli impianti che risultano perfettamente integrati con la struttura e non necessitano di ulteriori lavorazioni. I MATERIALI I materiali utilizzati per la costruzione del Centro sono tutti ecologici, naturali e sani: sono privi di sostanze tossiche e inquinanti, non emettono vapori, polvere, particelle e sono prodotti con un basso impatto ambientale. La struttura portante e alcune parti del rivestimento sono in legno, uno dei materiali edili più sani: regola la temperatura interna, respira, contribuisce alla ventilazione, stabilizza l umidità, filtra e depura l aria, è caldo al tatto ed è fonoassorbente. Le finiture interne sono prevalentemente eseguite con intonaco d 'argilla, materiale che mantiene all interno costante il clima e l umidità, nel resto delle pareti è stato lasciato il mattone di legno a vista e nelle zone del bagno e degli spogliatoi il rivestimento è obbligatoriamente in piastrelle. PRODUZIONE ACQUA CALDA E RISCALDAMENTO L'impianto per la produzione di acqua calda sanitaria, per il riscaldamento e il raffrescamento sarà garantito da un impianto geotermico alimentato da un sistema fotovoltaico che permetterà all'edificio di essere totalmente autonomo per quanto riguarda l'approvigionamento energetico. L'edificio sarà certificato SACERT secondo l'emanazione del decreto attuativo dei DLgs 192/2005 e 311/2006, che detterà le Linee guida sui criteri della certificazione energetica degli edifici e inoltre sarà certificato CASACLIMA in classe A. ILLUMINAZIONE ESTERNA Sarà realizzata con pali dotati di pannelli solari fotovoltaici con apparecchiature illuminanti a LED. E' un sistema di illuminazione autosufficiente, quindi non necessita di collegamenti alla rete elettrica. Questo sistema è fornito sperimentalmente dal Gruppo Disano S.p.A. LA PROGETTAZIONE Si è voluto utilizzare un approccio progettuale e costruttivo orientato all'abitare sano in armonia con l'ambiente per il recupero dell'equilibrio tra la civiltà e la natura: le scelte progettuali sono state quindi definite secondo un principio generale basato sull'attenzione sia verso l ambiente che verso il benessere psicofisico dei fruitori del centro. È stata posta particolare attenzione all'orientamento dell'edificio rispetto agli assi cardinali, con il conseguente studio delle aperture vetrate e dei sistemi di oscuramento di ogni prospetto. La facciata est, esposta al sole del mattino, è la più godibile dal punto di vista del benessere psicofisico, presenta delle grandi aperture nella zona dedicata alle attività ricreative dell'associazione anziani: durante la stagione invernale viene garantito l'ingresso dei raggi solari, mentre d estate, quando l'angolo di incidenza è maggiore, le vetrate risultano oscurate dal pergolato, evitando il surriscaldamento dell'ambiente. La facciata sud, esposta al sole di mezzogiorno, è anch essa provvista di un pergolato di fronte alle aperture relative alla zona ristoro, mentre la pozione relativa agli uffici dell'associazione anziani è oscurata mediante delle persiane esterne. La facciata ovest, la più problematica dal punto di vista climatico, molto calda d'estate e fredda d'inverno, presenta delle aperture più strette ed alte: in questo modo durante la stagione estiva i raggi solari, avendo un angolo di incidenza molto piccolo, entrano con più difficoltà all'interno mentre d inverno, con poca superficie vetrata, c è meno dispersione termica. La facciata nord, presenta un'unica apertura stretta e lunga posta in alto in corrispondenza dell'aula di danza: in questo modo si sfrutta al meglio la luce diffusa, caratteristica di questo affaccio, senza interferire con le attività presenti all interno. LA SCUOLA DELLA MUSICA, DELLA DANZA E CENTRO ANZIANI Il Centro di Integrazione intergenerazionale comprende al suo interno diverse funzioni di interesse sociale: - una scuola di musica, costituita da 4 aule (2 aule per lezioni teoriche e pratiche, 1 aula coro ed una sala prove) - una scuola di danza (2 sale per corsi collettivi e relativi spogliatoi) - centro anziani - un ampio spazio ricreativo multifunzionale e un area ristoro - 940 mq di spazi relazionali e funzionali. Al centro delle quattro aree funzionali si trova un patio interno, coperto da un lucernario vetrato: questo spazio diventa il punto di aggregazione e di confronto generazionale per i fruitori delle varie zone. La disposizione delle funzioni, la tipologia delle aperture, l'orientamento, la collocazione dell'edificio all'interno del lotto ed i materiali scelti seguono i principi propri della bioedilizia.