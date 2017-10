Con questo sistema è possibile purificare l’aria al 99 per cento

Non tutti i microorganismi sono portatori di malattie, anzi. In molte circostanze sono i nostri migliori alleati per mantenerci in salute. È quello che ha pensato U-Earth, azienda internazionale specializzata nella cura dell'aria negli ambienti interni, come ospedali o industrie. Per questo ha progettato e realizzato Pure Air Zone, un bioreattore in grado di purificare l'aria indoor al 99 per cento.