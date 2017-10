Concerto dell’Earth Day su LifeGate Radio: si replica!

Sul palco allestito al Galoppatoio di Villa Borghese, oltre alle due artiste, ci saranno i Rein e Roberto Angelini, Adriano Bono, già voce e autore delle Radici nel cemento. Il concerto è a cura di Earth Day Italia, una nuova realtà nata nell'ambito di Earth Day International con il compito di promuovere iniziative a favore dell'ambiente e della sostenibilità. Una di esse è "Io ci tengo", una sorta di contest fotografico in cui l'associazione chiede a chi ha a cuore il pianeta di scattare una o più immagini di azioni verdi oppure, al contrario, di situazioni di degrado ambientale, e di segnalarle sul sito Earth Day Italia. Anche questa edizione è a Impatto Zero®, grazie a LifeGate: significa che le emissioni di anidride carbonica dell'evento, in tutto poco più di 330.000 kg di CO2, sono state ridotte e poi compensate con la creazione e tutela di oltre 70.000 mq di foreste in crescita in Costa Rica.