Confederation Cup, il perché delle proteste

"Manifestanti e polizia saranno ancora una volta oggi faccia a faccia a San Paolo e per lo meno in altre tre capitali del paese, Rio, Brasília e Belo Horizonte" titola in prima pagina il quotidiano O Globo, riferendo di nuove proteste organizzate contro l'aumento del costo del biglietto dei trasporti pubblici e i milionari investimenti statali per stadi ed eventi sportivi. Prima fra tutti la Confederation Cup 2013 cominciata sabato in Brasile. Servendosi di gas lacrimogeni e proiettili di gomma, la polizia in assetto antisommossa ha disperso violentemente i dimostranti scesi in piazza principalmente a San Paolo e Rio: disordini si sono registrati durante la partita Italia-Messico, quando 3000 persone si sono radunate di fronte allo stadio Maracaná - recentemente rinnovato con una spesa di 600 milioni di dollari - gridando slogan del tenore "La coppa non ci importa, vogliamo salute e istruzione" o "Il Maracaná è nostro". Proteste analoghe a quelle di Rio si erano registrate anche sabato a Brasilia, il giorno dell'avvio della Confederation Cup, con la nazionale impegnata contro il Giappone. "Il Brasile ha vinto 3-0, ma il Giappone è di gran lunga più avanzato in tecnologia, salute e istruzione" ha commentato un dimostrante. "Non siamo qui per 20 centesimi di aumento del biglietto del bus, questa è solo la goccia che ha fatto traboccare il vaso. La Coppa è per chi viene da fuori, per i brasiliani non c'è nulla" ha detto una manifestante ai giornalisti. I commentatori televisivi hanno sbrigativamente liquidato la questione imputandola alle richieste di spendere soldi per l'edilizia popolare, invece che per gli stadi. La protesta è iniziata la scorsa settimana, innescata dall'aumento del prezzo del biglietto dell'autobus a San Paolo, prima di prendere di mira anche la spesa, 15 miliardi di dollari, per l'organizzazione dei Mondiali del prossimo anno - una cifra enorme in un Paese in cui persistono forti disuguaglianze sociali e i servizi sociali sono carenti. L'economia brasiliana attraversa un difficile momento con un rallentamento della crescita economica e un aumento dell'inflazione che stanno facendo perdere popolarità alla presidente Dilma Rousseff. Le proteste degli ultimi giorni hanno innescato su Internet un ampio dibattito, sfociato anche nella stesura di una sorta di manuale per proteggersi dalla polizia. Indispensabile viene considerato l'aceto, per attenuare gli effetti dei gas lacrimogeni e degli spray al peperoncino usati dagli agenti, insieme a una telecamera per documentare e a scarpe sportive per correre. E ci sono gruppi che suggeriscono di rispondere ai poliziotti con il lancio di fiori. ll governo è preoccupato: "Manifestazioni diffuse e crescenti, senza leadership, diverse motivazioni". Gilberto Carvalho, segretario generale della presidenza brasiliana, ha detto che il governo e la presidente Dilma Rousseff sono "preoccupati" per le manifestazioni di protesta che attraversano tutto il Paese, ma ha ammonito a "non fare speculazioni politiche e tirare conclusioni affrettate". La preoccupazione principale del governo - ha proseguito Carvalho - è che le manifestazioni sono "diffuse e crescenti in tutto il Brasile, "senza una leadership specifica e per diverse motivazioni".