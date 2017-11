Confessioni di una donna incasinata

Ecco una donna adulta. Una donna come tante, alle prese con se stessa, con un compagno, con i figli, con il lavoro. E con i compiti dei figli. Vogliamo parlare della gita? Delle feste di compleanno? E poi il compagno, la vita di coppia. L?affinità e gli screzi. La sintonia e i momenti difficili. E poi (poi?) pensare a se stesse, al proprio lavoro. E ce n?è di carne al fuoco, no? Quanto basta per definirsi ?incasinate?, appunto. Ecco in queste pagine una tranche della vita di Stephanie, mamma e moglie alle prese con le faccende di tutti i giorni. Quelle faccende ordinarie, che da compiersi però sono così straordinarie. Da piccoli pensiamo che la mamma sia solo la mamma, la nostra guida. Integerrima. Ma in realtà la mamma è una donna, una persona come tutte le altre. Con le sue sfaccettature, le sue incertezze, le sue debolezze. Una persona che ride, ma che piange anche. Che deve mostrare quanto è forte. Ma quando è sola nella sua auto può crollare nel pianto più fragile. Dalla stessa autrice di ?Confessioni di una mamma imbranata?, ecco il nuovo libro, un sequel se vogliamo, o un altro pezzo del mosaico: ?Confessioni di una donna incasinata?. Come lo sono tante donne che si devono agilmente destreggiare tra più ruoli nello stesso momento. Un libro divertente, ironico. Che farà sorridere molte donne e farà dire: ?Anche io l?ho vissuta questa!?. Un libro sarcastico, ma anche dolce nei suoi contorni. Un libro per tutte le donne ?incasinate?. Alzi la mano chi non si è mai sentita così? Silvia Passini