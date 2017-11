Come conoscere e proteggere il suolo

Coltivare un orto a casa significa entrare in contatto con la natura (basta qualche erba aromatica sul balcone per sincronizzarsi con il mondo naturale e osservare il ciclo delle piante o gli insetti che popolano il nostro ambiente quotidiano), ricavare soddisfazione dal frutto del proprio lavoro, mangiare cibo appena raccolto, al massimo del suo sapore e delle sue potenzialità nutritive. Per farlo sono necessari un po’ di tempo a disposizione, un piccolo appezzamento di terra o un balcone che possa ospitare dei vasi, semi e attrezzi. E naturalemente non possono mancare aria, acqua e suolo. Nella coltivazione di un orto a terra (e non sul balcone) nessuno di questi tre elementi si può scegliere, sono elementi dati dall’ambiente, su cui si può intervenire in maniera limitata. Questo porta prima di tutto a una riflessione sull’importanza di tutelare acqua, suolo e aria come beni comuni: si tratta di risorse non rinnovabili, fortemente influenzate dalle attività umane. Spetta a ciascuno di noi conoscerle approfonditamente per rispettarle e conservarle. Mentre l’aria e l’acqua per fortuna sono da anni al centro del dibattito pubblico, il suolo, considerato erroneamente solo come substrato inerte sul quale fare crescere le piante, non gode purtroppo di pari attenzione. Per un agricoltore in erba, però, è fondamentale conoscerlo.

Conoscere il suolo

Com’è il vostro suolo?

Usando il tatto

Usando l'olfatto

Tipi di suolo

Scoprire che il suolo è vivo

Preparazione e cura del suolo