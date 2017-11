Conoscere gli indios dell’Amazzonia

Medico italiano, volontario in Africa, in Asia, in Oceania e in America Latina, Aldo Lo Curto si autodefinisce ?Medico itinerante volontario?. E? autore di diversi libri sull?Amazzonia, dove si è spesso trovato ad operare da solo e con pochi mezzi, in regioni vaste e sperdute utilizzando unicamente la praticità e il buonsenso. In particolare, in questi ultimi anni, ha messo la sua professionalità al servizio degli Indios dell'Amazzonia Brasiliana. Proprio durante questa particolare ed instancabile attività, Lo Curto è venuto a contatto con la cultura e le tradizioni indigene, che, al di là della semplice curiosità, sono diventate oggetto di studio particolareggiato. La mostra "Molto spesso, vivendo tra i popoli della foresta, mi sono sentito dire: 'Se tu fossi Indio...'. Già, se provassimo almeno per una volta a capovolgere il punto di vista ed osservare le cose dalla parte dell?Indio, ne vedremmo delle belle... Vogliamo tentare? Allora, amico visitatore, da questo momento sarai tu il mio personaggio principale. Parlerò della tua vita, di come saresti se facessi parte di una tribù di Indios. Ti accompagnerò lungo il tuo percorso, dalla nascita alla maturità, dentro questo universo così ricco e così diverso dal nostro" (Aldo Lo Curto). L'ingresso è libero. Redazione Eventi