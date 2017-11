Obesità nei bambini

La terapia dell'obesità infantile si propone non solo di ridurre il sovrappeso, ma di fare in modo che questo risultato sia durevole e consolidato. Le recidive in questo campo infatti sono molto frequenti, soprattutto se non si agisce sulle abitudini alimentari dell'intera famiglia. Due medici, Roberto Marinello, pediatra di libera scelta, e Roberto Bellù, della Clinica pediatrica dell'ospedale S. Carlo di Milano, hanno realizzato un interessante studio sugli approcci più moderni al problema dell'obesità infantile. Tra i passi fondamentali c'è proprio il coinvolgimento, quand'è possibile, dell'intero nucleo familiare nel trattamento del bambino obeso. Genitori e fratelli devono costituire una sorta di "equipe familiare solidale", che supporti gli sforzi del piccolo in cura. Il problema non dev'essere né sottovalutato né medicalizzato, l'azione deve svolgersi contemporaneamente sul piano della terapia e su quello dell'educazione alimentare di tutta la famiglia. Da evitare accuratamente il confronto con gli altri bambini e la minaccia di gravi provvedimenti, se il piccolo obeso si rifiuta di seguire i consigli dietetici. Parallelamente al nuovo regime alimentare, il medico deve puntare sul graduale ma costante incremento dell'attività fisica. Di solito i bambini in sovrappeso tendono ad evitare qualsiasi forma di competizione sportiva, per paura di far brutta figura e preferiscono trascorrere molto tempo davanti alla tv, sgranocchiando cibi molto calorici. Questo spiega la necessità di una terapia che sia anche comportamentale, che corregga cioè gli errori del bambino, dietro i quali ci sono quelli della sua famiglia. L'attività fisica contribuisce all'induzione e al mantenimento del calo ponderale, riducendo il tempo dedicato al consumo di cibo. Gli sport consigliati sono quelli a sforzo costante, come il nuoto, il pattinaggio, la danza. E' essenziale che l'attività fisica diventi un'abitudine regolare, il piccolo obeso dev'essere incoraggiato ad andare a scuola a piedi o in bici, a fare le scale a piedi ecc. Marinello e Bellù suggeriscono la "filosofia degli incentivi", offerti al bambino come premio per il risultato raggiunto: vale più una serata in compagnia dei genitori di un regalo dispendioso. Per ciò che riguarda il regime dietetico, è importante fornire al bambino pasti soddisfacenti e che producano sazietà. L'obiettivo è ridurre progressivamente l'apporto di grassi, proteine e zuccheri semplici, aumentando il consumo di carboidrati a lento assorbimento, di frutta e verdura. Questi principi alimentari dovrebbero essere seguiti dall'intero gruppo familiare, per evitare che il bambino riprenda abitudini sbagliate appena finito il trattamento. Roberta Folatti