Consiglio di luglio: occhi sani

Dal primo sguardo appena svegli fino a sera quando la fatica si sente. Gli occhi catturano fino a sessanta immagini per secondo, un lavoro senza tregua che spesso sottovalutiamo. I fattori esterni responsabili delle irritazioni agli occhi sono molteplici. Trucco, lettura prolungata anche al computer, sole, vento.. facilmente arrossano e stancano gli occhi compromettendone splendore e bellezza. La vitamina che potenzia la bellezza e la salute degli occhi è la vitamina A che si trova nel latte, nelle carote e nella frutta, ma anche la vitamina B2 che, tra gli alimenti vegetali si trova negli spinaci, nei funghi e nei piselli, rende chiaro e sano l'occhio. Mentre bagni di infuso di fiordaliso o di acido borico in acqua di rose ( 1 cucchiaio di acido borico in 1 litro di acqua di rose) sono un buon aiuto per alleviare la stanchezza. Un aiuto fondamentale per ritrovare vitalità arriva dal thè forte: le compresse usate poste intorno agli occhi evitano le occhiaie e l'avvizzimento delle palpebre. Un'altra ricetta valida consiglia di bagnare ogni giorno gli occhi con una compressa di infuso di Eufrasia officinalis, una piccola pianta annuale che con piccoli fiori bianchi ha proprietà calmanti soprattutto sulle irritazioni degli occhi. Inoltre sono validi i rimedi a base di finocchio e assenzio, magari insieme a Eufrasia officinalis, da mescolare in parti uguali. La compressa così ottenuta viene appoggiata sulle palpebre finchè non si asciuga, solo così l'occhio può beneficiare dei principi contenuti in queste piante. Impacchi alternati caldi e freddi sugli occhi con un collutorio preparato sciogliendo un cucchiaino di sale in mezzo litro di acqua bollita, possono aiutare nei casi di congiuntivite, un'infiammazione della delicata membrana che riveste internamente le palpebre, a contatto con l'occhio, e causa rossore e irritazione. E ancora, un rimedio facile e naturale che decongestiona le palpebre? Creare una poltiglia densa con la polpa di mele renette da appoggiare sulla zona interessata. Restare in assoluto relax per una decina di minuti e sciacquare delicatamente il viso.